В администрации Назрани обсудили проблему наркомании
Больные наркоманией нуждаются в помощи и поддержке, это даст им возможность вернуться к нормальной жизни, заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев на встрече, где обсуждалась проблема наркомании.
«Ни в коем случае нельзя унижать, ломать больного наркоманией. Наша задача — помочь им в реабилитации и адаптации к нормальной жизни», — подчеркнул градоначальник.
Как сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации, встреча проходила с участием руководителя министерства национальностей Руслана Волкова, главы ЦМО г. Назрани Руслана Оздоева, а также общественных и религиозных деятелей, представителей молодежи. На этой встрече состоялось обсуждение проблем, связанных с наркоманией, и мер по профилактике распространения и употреблениях наркотических веществ.
«Существует острая необходимость усилить борьбу с распространением психотропных веществ и владельцами «магазинов», торгующих ими», — заявил в ходе обсуждения мэр Евлоев.
Градоначальник считает, что в этом противостоянии главную ставку нужно делать на духовенство.
«Общими усилиями мы постараемся искоренить это зло из нашей республики, но главный акцент нужно делать на духовенство», — сказал мэр Назрани.