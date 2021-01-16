В 7 лечебных учреждениях Ингушетии открыты пункты вакцинации от Covid-19

«Мы получили 942 дозы вакцины. На текущий момент всего вакцинировано свыше 300 человек, из них большая часть — медики. Для проведения процедуры в медицинских организациях созданы прививочные бригады в составе 3-х человек — это врач, медрегистратор и медсестра. Предварительно проведены обучающие семинары, на которых были подготовлены 80 региональных медицинских работников, у медсестер имеются соответствующие справки-допуски», — сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на совещании в Магасе.

По ее словам, организована транспортировка и хранение вакцины в мини-центрах хранения в 7 медицинских организациях с соблюдением «холодовой цепи» и температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата. На базе этих же учреждений развернуты пункты вакцинации.

Она добавила, что работа по тестированию населения на наличие коронавируса организована в круглосуточном режиме, без выходных. Для этого задействовано 7 лабораторий: лаборатория ФБУЗ, 2 коммерческие лаборатории и 4 лаборатории медицинских организаций.

«Хочу отметить, что в январе 2021 года планируется ввод в эксплуатацию двух новых ПЦР-лабораторий по 200-250 исследований в сутки на базе районной больницы и городской поликлиники в Назрани. Нами создан резерв лекарственных препаратов, а также на 90 дней средств индивидуальной защиты. На сегодня функционирует достаточное количество коек, есть возможность при необходимости развертывания дополнительного коечного фонда», — сказала министр.

Кроме того, для бесперебойного обеспечения кислородом медицинских организаций стационарного режима работают 2 кислородные станции, одна из которых после ремонта запущена с 10 января текущего года, закуплены 9 газификаторов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.