Образование

В 2022-2023 учебном году бюджетных мест в российских вузах станет больше

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ о распределении между вузами 588 тыс. бюджетных мест. По всем уровням высшего образования число бюджетных мест увеличилось на 11 561 по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба министерства.

Впервые за 5 лет бюджетный прием по программам очной магистратуры увеличится на 5,7 тыс. и составит 103,1 тыс. бюджетных мест. Также на 1 тыс. мест в сравнении с прошлым годом увеличится число бюджетных мест в аспирантуре — среди вузов и научных организаций будет распределено 17,5 тысячи мест.

Объем распределяемых мест увеличится и в ординатуре. Дополнительно прибавится 2,4 тыс. мест, а общее количество мест составит 19,7 тыс. Отмечается, что увеличение бюджетного приема в ординатуре призвано обеспечить снижение дефицита врачебных кадров в системе здравоохранения.

Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин поручил увеличить количество бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.

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