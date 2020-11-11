В 2021 году в Ингушетии планируется строительство двух футбольных полей и других спортивных объектов

В числе других было рассмотрено и обращение жителя Ингушетии Насрудина Хамхоева с просьбой об оказании содействия в строительстве футбольного поля в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Принимавший участие в мероприятии вице-премьер региона Тимур Фаттахов сообщил, что данный вопрос уже проработан правительством Ингушетии. По его словам, кроме указанного объекта, летом 2021 года подобное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками появится и в городе Малгобеке.

Реализация проекта находится на контроле Администрации Президента России, министерства спорта страны и правительства республики.

Как ранее сообщала «Ингушетия», более 173,4 миллиона рублей будет направлено в три региона на строительство спортивных сооружений. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Финансирование получат три субъекта: Ингушетия, Мордовия и Воронежская область.

В частности, на эти деньги в Ингушетии построят два футбольных поля с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и пять площадок ГТО.

Субсидии будут перераспределены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства России 5 ноября текущего года.