В 2021 году в Ингушетии начнутся работы по ликвидации самой крупной мусорной свалки в регионе

Самая крупная на территории республики свалка, площадью в 20,8 га, находится в непосредственной близости к городу и расположенным рядом населенным пунктам, поэтому рекультивация участка сыграет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, перед запуском проекта проведена большая подготовительная работа, которая заняла два года. В установленном порядке разработана и утверждена соответствующая проектно-сметная документация. Получены заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня и экспертизы достоверности сметной стоимости объекта. Совместно с мэрией Малгобека проведены кадастровые работы и оформлено право муниципальной собственности на участок под свалкой.

Приказом Минприроды России в 2019 году свалка была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Выделение средств подтвердилось принятием Госдумой России законопроекта «О Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно.

Напомним, в 2019 году в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидированы крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское общей площадью 18,75 га.

Кроме того, в регионе в 2021 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» планируется увеличение площади лесовосстановления на 30 гектаров, оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В минувшем году Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов, где успешно справились с плановым заданием по искусственному лесовосстановлению.