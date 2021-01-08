В 2021 году в Ингушетии начнутся работы по ликвидации самой крупной мусорной свалки в регионе
В наступившем году в рамках национального проекта «Экология» планируется проведение основных работ по ликвидации свалки в городе Малгобеке. Завершить их полностью власти региона предполагают до конца 2022 года, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Самая крупная на территории республики свалка, площадью в 20,8 га, находится в непосредственной близости к городу и расположенным рядом населенным пунктам, поэтому рекультивация участка сыграет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района.
По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, перед запуском проекта проведена большая подготовительная работа, которая заняла два года. В установленном порядке разработана и утверждена соответствующая проектно-сметная документация. Получены заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня и экспертизы достоверности сметной стоимости объекта. Совместно с мэрией Малгобека проведены кадастровые работы и оформлено право муниципальной собственности на участок под свалкой.
Приказом Минприроды России в 2019 году свалка была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Выделение средств подтвердилось принятием Госдумой России законопроекта «О Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно.
Напомним, в 2019 году в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидированы крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское общей площадью 18,75 га.
Кроме того, в регионе в 2021 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» планируется увеличение площади лесовосстановления на 30 гектаров, оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В минувшем году Ингушетия вошла в пятерку лучших регионов, где успешно справились с плановым заданием по искусственному лесовосстановлению.