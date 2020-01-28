В 2020 году в Малгобеке откроют новую школу на 704 места

«Контрактная стоимость образовательного учреждения свыше 400 млн. руб. Строительные работы на объекте выполняет ООО «Оригинал». На сегодняшний день строителями выполнено 50% строительно-монтажных работ. На стадии завершения находятся работы по кладке внутренних стен и перегородок, работы по заполнению оконных проемов, устройству вентилируемого фасада, электромонтажные работы, внутренние отделочные работы и работы по монтажу отопления», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что современным проектом в трехэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для полноценного учебного процесса.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2020 году в республике планируется завершить строительство 29 объектов. Среди них 14 детских садов, 11 школ, три объекта здравоохранения и водоснабжения. Кроме этого в Ингушетии начнется возведение новых 10 школ и одного детского сада.