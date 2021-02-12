В 2020 году в Ингушетии выявлено 59 нарушений антимонопольного законодательства

Об этом сообщил руководитель УФАС по республике Батыр Точиев на совещании под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

По его словам, чаще всего нарушения допускаются в сфере закупок.

Точиев отметил, что в ходе осуществления государственного контроля и надзора в сфере антимонопольного законодательства управлением с 2018 по 2020 год было выявлено 267 нарушений, допущенных органами публичной власти. За прошлый же год выдано 18 предупреждений и возбуждено 46 дел по нарушению конкуренции, из них 90% исполнены в установленный срок.

Руководитель ведомства добавил, что основные цели и задачи деятельности антимонопольных органов России в 2018 году и двух последующих годах были связаны с реализацией национального плана, согласно которому необходимо было снизить в два раза число антимонопольных нарушений, допускаемых органами власти.

Согласно анализу, большая часть нарушений допускается в связи с тем, что профильные работники не проходят должным образом повышение квалификации и профессиональную переподготовку или вовсе не имеют соответствующего образования. Поэтому республиканским управлением проводится ряд мероприятий с целью методической помощи органам государственной власти. Данная работа проводится в соответствии с планом мероприятий соглашения о взаимодействии между ФАС России и правительством Ингушетии, заключенного в марте 2020 года.

«Подобные мероприятия проходят ежеквартально. Это не просто взаимодействие с органами государственной власти, а обучение их, прежде всего, азам антимонопольного законодательства. Посредством тренингов, семинаров, форумов и круглых столов мы создаем площадку, где есть условия для изучения эффективного функционирования рынков, открытости и прозрачности в сфере закупок. Более того, мы стремимся к тому, чтобы органы публичной власти максимально открыто информировали население об оказываемых ими услугах», — подчеркнул руководитель ведомства.

Заслушав информацию, руководитель региона заявил, что развитием конкуренции должно заниматься не только территориальное управление ФАС России, а в целом вся система органов государственной власти и местного самоуправления. По его мнению, эта проблема неразрывно связана с эффективным расходованием бюджетных средств посредством проведения грамотной политики осуществления государственных и муниципальных закупок.

«Планируя нашу дальнейшую антимонопольную работу, мы должны исходить из того, что эта сфера всегда была и остается важной и одновременно сложной, влияющей не только на экономическую, но и на социально-политическую ситуацию. Высококонкурентный рынок влечет за собой увеличение эффективности производства, улучшение технологических процессов, повышение качества и ассортимента выпускаемой продукции, а в конечном итоге — рост благосостояния граждан. Особенно важны соблюдение антимонопольного законодательства и профилактика любых правонарушений в процессе осуществления национальных проектов. Наша ключевая задача заключается в том, чтобы установить жесткий контроль над расходованием средств, выделенных на их реализацию. Ни одна копейка не может быть похищена, использована не по назначению», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.