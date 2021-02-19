В 2020 году в Ингушетии увеличились разводы, мальчиков родилось больше, чем девочек

Об этом на заседании коллеги по итогам прошлого года, сообщила руководитель Государственной службы записи актов гражданского состояния Елизавета Даурбекова.

По ее словам, в минувшем году составлено 1890 актов о заключении брака.

«К сожалению, у нас в республике складывается такая ситуация, что разводов становится все больше. За прошлый год нами зарегистрировано 511 записей о расторжении браков. Для сравнения: в 2019 году их было 393», — добавила Даурбекова.

Далее была приведена статистика о заключении браков с гражданами других государств. Из 40 таких браков, 22 приходится на союз с гражданами Казахстана, следом идет Грузия — 3 акта, и Молдова — 2.

Главное событие в деятельности органов ЗАГС в 2020 году — завершение формирования единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Основным результатом осуществления этой задачи стал перенос бумажных записей в электронный формат.

Даурбекова отметила, что ГС ЗАГС Ингушетии достигнуты и перевыполнены значения целевых показателей эффективности деятельности, установленные Минюстом России.

Вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева, принимавшая участие в заседании коллегии, поблагодарила сотрудников службы за проведенную качественную работу и вручила коллективу от имени министра юстиции России Константина Чуйченко благодарственное письмо.

«Одним из важнейших показателей, характеризующих социально-демографическое развитие республики, является семья. Вы вносите существенный вклад в это развитие, в этот долгий путь. Желаю вам дальнейших успехов в вашей деятельности», — сказала Амриева, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.