В 2020 году в Ингушетии создадут более 8 тыс. ученических мест в рамках нацпроектов

«Новые школы на 720 мест откроются в Плиево, Средних Ачалуках, Карабулаке и две школы в Назрани. Объекты мощностью 704 места появятся в Магасе и Малгобеке. В Яндаре введут в эксплуатацию сразу две школы на 540 и 250 мест. В Карабулаке завершится строительство долгостроя на 320 мест. А в Назрани после реконструкции свои двери откроет 3 школа на 1600 учащихся. Строительство такого количества объектов стало возможным благодаря реализации национальных проектов «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда», — сказал собеседник.

Новые школы построены с учетом территориальной потребности с целью недопущения перехода функционирующих объектов образования на трехсменный режим обучения, добавили в министерстве.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что с начала 2020 года в регионе построено 15 детских садов, контрактная стоимость которых превышает 2 млрд 342 млн рублей, создано более 3 тысячи дополнительных посадочных мест в дошкольные образовательные учреждения.