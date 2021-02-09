Борисов рассказал журналистам, с какими происшествиями и чрезвычайными ситуациями пришлось иметь дело в 2020 году и том, что было сделано Главным управлением для обеспечения безопасности населения, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«2020 год был нелегким для сил и средств ГУ МЧС России по Ингушетии. На прочность ее испытывали пожары, дорожно-транспортные происшествия, аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Но все задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций были выполнены на высоком уровне», — отметил он.

По его словам, в прошлом году на территории республики произошла одна чрезвычайная ситуация и зарегистрировано 11 социально-значимых происшествий.

459 раз пожарно-спасательные подразделения привлекались на тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, спасено 225, эвакуировано 218 человек. Также во время реагирования на ДТП спасено 14 человек.

По результатам проведенной работы удалось добиться значительного снижения гибели людей на водных объектах. Если в 2019 году погибло три человека, то в прошлом году — один.

Личным составом МЧС по региону ежедневно проводятся мероприятия различного характера по обучению населения правилам безопасности.

Спасатели и пожарные регулярно проводят профилактические мероприятия со сборщиками черемши. Рассказывают, что при выходе в лесной массив обязательно нужно сообщить в спасательный отряд, полицейский участок или администрацию по месту проживания, довести точный список людей, идущих в лес и свой маршрут передвижения.

Представители СМИ задавали интересующие вопросы руководителю чрезвычайного ведомства.

Борисов поблагодарил журналистов за совместную профилактическую работу, отметив, что как руководитель МЧС сделает все для того, чтобы жители региона «чувствовали себя комфортно и безопасно в любой среде»