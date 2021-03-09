В 2020 году в Ингушетии построено и реконструировано пять учреждений культуры на общую сумму более 105 млн руб.
В 2020 году в рамках национального проекта «Культурная среда» в Ингушетии реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов культурно-досугового типа на общую сумму 105,78 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
«В республике было построено два дома культуры в сельских поселениях Нестеровское и Экажево, реконструированы сельские ДК в Алхастах и Нестеровском, а также ДК Назрановского района, расположенный в Экажево. Все объекты построены и введены в эксплуатацию в установленные сроки», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева.
Также в рамках национального проекта «Культура» были созданы первые в Ингушетии модельные муниципальные библиотеки в городе Назрани и сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, реализованы проекты по приобретению музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств города Карабулака.