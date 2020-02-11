В 2020 году в Ингушетии планируется строительство 29 объектов в рамках нацпроектов

Как сообщил на совещании в Магасе начальник управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства Ингушетии Бекхан Мальсагов, всего на 2020 год «запланировано 153 мероприятия. Из них — строительство 29 объектов, среди которых одно ДОУ, 11 общеобразовательных организаций, 6 объектов культуры, 7 — дорожного хозяйства, 2 объекта спорта, один объект социального обслуживания и 1 объект развития экономики (технопарк)».

Мальсагов отметил, что на 2020 год подписано 31 финансовое соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета и 44 нефинансовых соглашений, предусматривающих достижение показателей, сообщает пресс-служба Главы и правительства.

«Реализация нацпроектов — это масштабная, ответственная работа, которая требует от нас полной отдачи. Важно достичь всех намеченных целей. Особое внимание прошу обратить на качество строительства и добросовестность подрядных организаций», — подчеркнул премьер республики Владимир Сластенин.

Напомним, Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах.

Во исполнение майского указа президента России ранее в регионе были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах — демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.