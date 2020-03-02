В 2020 году в Ингушетии планируется ликвидация мусорной свалки и реабилитация двух городских прудов

«В рамках национального проекта «Экология» запланирована ликвидация несанкционированной свалки в Малгобеке площадью 23,7 га. Благодаря этому мероприятию улучшатся экологические условия проживания 37,1 тыс. человек. Также с 2019 года продолжается экологическая реабилитация пруда в Назрани площадью 20,27 га. Объект будет сдан в этом году и улучшит экологические условия проживания 4550 тыс. человек. Вместе с этим в текущем году запланировано восстановление и экологическая реабилитация пруда в Карабулаке площадью зеркала 14,3 га», — говорится в сообщении.

Также в планах Минприроды увеличение площади лесовосстановления на 75 га и приобретение техники и оборудования по охране лесов от пожара для специализированных учреждений.

Ранее сообщалось, что за 2015 и 2016 годы в Ингушетии ликвидировано около 120 крупных и мелких свалок. На данный момент осталось 16 свалок, в том числе четыре крупные — в Сунже, Назрани, Малгобеке и Карабулаке, которые законсервированы. Их планируется ликвидировать в рамках ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы.

Напомним, Ингушетия участвует в пяти из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», а именно: «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».