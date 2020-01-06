В 2020 году в Ингушетии планируется ликвидация еще одной свалки в рамках нацпроекта «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году в Малгобеке Ингушетии планируется ликвидация городской свалки, расположенной в 300 метрах от ближайших жилых кварталов. На данный момент по данному проекту уже ликвидированы две крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское Сунженского района.