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В 2020 году в Ингушетии планируется ликвидация еще одной свалки в рамках нацпроекта «Экология»

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В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году в Малгобеке Ингушетии планируется ликвидация городской свалки, расположенной в 300 метрах от ближайших жилых кварталов. На данный момент по данному проекту уже ликвидированы две крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское Сунженского района. 

Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, реализация данного мероприятия позволит улучшить качество проживания 37 100 человек, что составляет более 7% от общего числа жителей региона.

«Также будет восстановлен земельный участок площадью 19 га. Свалка в установленном порядке включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация данной свалки стала возможной благодаря финансовой поддержке в рамках Национального проекта «Экология» и Федерального проекта «Чистая страна».

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