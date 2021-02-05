В 2020 году по материалам прокурорских проверок в Ингушетии возбуждено 61 уголовное дело

С целью их устранения прокурорами принесено 1392 протеста на незаконные правовые акты, внесено более 3000 представлений, по которым дисциплинарным взысканиям подвергнуто 2754 лица. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 1198 лиц, в суды предъявлено 2293 иска. По материалам прокурорских проверок возбуждено 61 уголовное дело.

Об этом сообщил прокурор Ингушетии Андрей Васильченко на заседании коллегии по подведению итогов работы надзорного ведомства в 2020 году. В мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов и начальник главного управления Генпрокуратуры России по СКОФ и ЮФО Константин Сомов.

Васильченко также отметил, что мерами прокурорского реагирования в истекшем году удалось ликвидировать задолженность по заработной плате на территории республики на сумму около 110 млн. рублей. Наряду с этим, в рамках надзорных мероприятий по противодействию выплате «серой зарплаты» мерами реагирования в 2020 году восстановлены права 191 гражданина в 11 организациях, с которыми надлежащим образом оформлены трудовые отношения.

Продолжена работа по укреплению законности в сфере ЖКХ. По результатам принятых мер прокурорского реагирования организациями коммунального комплекса произведен перерасчет жителям республики платы за коммунальные ресурсы на сумму более 1 млн. руб.

В ходе надзорной деятельности в сфере реализации национальных проектов выявлено 167 нарушений закона. Для их устранения в суды направлено 2 исковых заявления, внесено 36 представлений, по ним привлечено к дисциплинарной ответственности 30 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 43 лица, направлено 11 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В анализируемый период пристальное внимание прокуроров было сосредоточено на получении гражданами доступных и качественных медицинских услуг и лекарств. Прокурорами принимались меры по защите прав граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В сфере противодействия коррупции в результате принятых мер прокурорского реагирования были досрочно прекращены полномочия 4 депутатов представительных органов местного самоуправления. Также Магасским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора республики, в соответствии с которым досрочно прекращены полномочия депутата Народного собрания Ингушетии.

На личном приеме прокурорами принято 1 717 граждан.

В своем обращении к участникам коллегии начальник Сомов указал, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне внимания прокуроров должны находиться вопросы здравоохранения, соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, защиты интересов предпринимателей.

Особо отмечена приоритетность дальнейшего совершенствования надзора в сфере занятости населения, бюджетного законодательства, реализации национальных проектов, противодействия терроризму и экстремизму, в том числе в молодежной среде.

По-прежнему для региона являются актуальными вопросы ЖКХ, пересмотра программ переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта, снижения задолженности за потребленные энергоресурсы, а также по государственным и муниципальным контрактам.

В числе прочего он акцентировал внимание на значимости надзора за исполнением государственным органами судебных решений, а также усиления координирующей роли прокуратуры в борьбе с преступностью.

По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.