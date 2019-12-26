Тарифы ЖКХ

В 2020 году плата за коммунальные услуги в Ингушетии вырастет на 5,1%

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В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в федеральной антимонопольной службе.

Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чечни — 6,5%. Также довольно высока она для других регионов Северного Кавказа: Кабардино-Балкария — 5,4%, Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%, Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6-4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Каждый год тарифы на услуги ЖКХ в регионах повышаются. Эта необходимость обусловлена инфляцией, и рост цен должен быть примерно в тех же пределах. Поэтому правительство устанавливает для субъектов порог, который они не могут превысить. В 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля, в среднем по стране на 4%, сообщили «Известиям» в ФАС.

В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика использоваться не будет, добавили в антимонопольной службе.

Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году устанавливает распоряжение правительства России, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, его действие распространяется на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).

При установке порога в первую очередь правительство ориентируется на инфляцию, поэтому среднее повышение цен по стране и ожидается на том же уровне — 4%, пояснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук. Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы, добавил он.

По словам Разворотневой, разница в величине индекса объясняется потребностями регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры. Для субъектов с самыми высокими индексами в предыдущие годы устанавливались, наоборот, наименьшие предельные значения повышения тарифов, добавила она.

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