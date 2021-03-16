В 2020 году 8,6 тыс. семей в Ингушетии получили субсидии на оплату коммунальных услуг
В 2020 году субсидии на оплату коммунальных услуг в Ингушетии получили 8,6 тыс. семей, их доля в общем числе семей составила 14,1%, сообщает Северо-Кавказстат.
Среднемесячный размер субсидии на семью составил 1480 рублей и увеличился по сравнению с выплатой за 2019 год на 122 рубля.
В релизе отмечается, что социальная поддержка в республике направлена на улучшение условий проживания ветеранов, многодетных, малоимущих семей, сирот и опекунов.
Одним из видов социальной защиты являются мероприятия адресной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан. В III квартале 2020 года в структуре потребительских расходов населения республики (по данным выборочного обследования домашних хозяйств) оплата жилищных и коммунальных услуг занимала 5,1%.
За 2020 год тарифы на коммунальные услуги повысились в среднем за год на 0,7 процентов. Тарифы на отопление возросли на 4,8%, электроэнергию — на 2,8%. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение снизились на 4,6%.
Социальная поддержка населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказывается в форме предоставления льгот по оплате и в виде субсидий гражданам.
Численность граждан, получивших льготы в 2020 году, составила 137,2 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с предшествующим годом на 0,4 тыс. человек. Объем средств на предоставление льгот увеличился на 95,3% и сложился в сумме 1,3 млрд. рублей, основной их объем (80,7%) получен из республиканского бюджета.