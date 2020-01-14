В 2019 году жители Ингушетии не забыли в МФЦ ни одного документа
В 2019 году граждане России подали более 24 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий и выдаче сведений о недвижимости, 700 тыс. таких документов оказались невостребованными, сообщает РБК со ссылкой на федеральную кадастровую палату.
«По итогам оказания услуг более 700 тыс. забытых в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив кадастровой палаты в 2019 году», — рассказали в ведомстве.
Лидерами по числу невостребованных документов оказались Челябинская и Ленинградская области, а в Ингушетии не остался забытым ни один запрошенный экземпляр.
Наиболее непопулярными оказались документы для сделок с недвижимостью (договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи и т. п.). Большинство экземпляров принадлежат продавцам недвижимости.
Всего в архиве кадастровой палаты хранится более 1,69 млн забытых документов.
Получить готовые к выдаче документы в офисах МФЦ можно лишь в течение ограниченного периода, после чего бумаги отправляют в архив на бессрочное хранение.
Объем поступающей забытой документации не ограничен, а потому граждане могут не волноваться о сохранности, сообщили в кадастровой палате. В филиале палаты по месту хранения документы можно получить в день обращения. Их также можно забрать в другом филиале, предварительно направив запрос: в таком случае за экземплярами нужно прийти в течение 30 суток после получения оповещения. Кроме того, граждане могут заказать курьерскую доставку документов.