В 2019 году в Ингушетии за совершение коррупционных правонарушений уволено 22 чиновника

Об этом на заседании в Магасе, под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Муса Гагиев.

Он отметил, что всеми органами государственной власти, в том числе правоохранительными, реализуется целый ряд организационных и практических мер, направленных на достижение основных целей и задач по противодействию коррупции.

Руководитель следственного управления СКР по Ингушетии Андрей Коновод проинформировал участников заседания, что в минувшем году в производстве находилось 41 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности, 22 из которых окончены с обвинительными заключениями и направлены в суд.

Он подчеркнул, что анализ находившихся в производстве уголовных дел свидетельствует о том, что в основном преступления, связанные с хищением бюджетных средств, совершались при строительстве объектов госзаказа, переселении граждан из аварийного жилья, а также выделении земельных участков в органах местного самоуправления.

«Это свидетельствует о необходимости принятия мер по их профилактике, в частности, усиления внутриведомственного контроля. По каждому уголовному делу дается оценка действиям должностных лиц, принимаются меры по проверке наличия у них совместного с подрядчиком умысла, направленного на хищение бюджетных средств», — сказал Коновод.

Он также добавил, что в 2019 году возбуждены и к настоящему времени окончены уголовные дела по фактам незаконного выделения земельных участков должностными лицами администраций ряда населенных пунктов республики.

По мнению руководителя СУ СКР по Ингушетии, в органах местного самоуправления необходимо принять меры по организации надлежащего похозяйственного учета.

Наряду с этим докладчик обозначил, что, несмотря на имеющиеся трудности, в региональном следственном управлении принимаются меры по возмещению причиненного имущественного вреда.

«В 2019 году следователи добились возмещения ущерба на сумму более 116 млн рублей, что составляет 33% от общей цифры. Наложен арест на все земельные участки, которые проходят по уголовным делам. Прокурорам оказана необходимая помощь при обращении с исками в суды. По результатам их рассмотрения земельные участки изъяты из неправомерного владения и возвращены в государственную собственность», — подытожил Коновод.

Заслушав докладчиков, Глава региона подчеркнул, что для обеспечения эффективности противодействия коррупции необходимо осуществление неотвратимости наказания.

«Это означает, что по справедливости должны быть наказаны любые коррупционеры, независимо от их должностей в системе органов власти, частного бизнеса, некоммерческой или общественной сферы», — заявил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.