Жилье

В 2019 году в Ингушетии введено в строй более 280 тыс. квадратных метров жилья

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В 2019 году в Ингушетии введено 280,06 тыс. квадратных метров жилья, из них: многоквартирные жилые дома — 166,23 тыс., индивидуальное жилищное строительство — 113,83 тыс. кв. м.

Об этом на совещании в правительстве, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил начальник отдела жилищной политики и анализа строительной отрасли Минстроя республики Илез Муталиев.

«В рамках федерального проекта «Жилье» до конца 2024 года в республике необходимо ввести 2 406, 0 тыс. кв. м жилья. 383 тыс. кв. м из них — в текущем году», — отметил Муталиев.

Для достижения целевого показателя он предложил распределить нагрузку по достижению показателей между муниципальными образованиями республики.

Глава правительства поддержал предложение докладчика и поручил руководителям муниципалитетов в срок до 1 марта предоставить Минстрою Ингушетии планы по индивидуальному жилищному строительству, а в срок до 15 марта — проекты планировки территорий.

Премьер напомнил, что в последнее время федеральный Минстрой и правительство России обращают особое внимание на синхронизацию всех своих программ.

«Если мы не будем выполнять план по обеспечению жильем, нас лишат других частей программы (детских садов, школ и т. д.). Поэтому очень важно четко исполнять возложенные на нас задачи», — заключил Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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