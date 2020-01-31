В 2019 году через СИЗО-1 Ингушетии прошло более 1700 человек

В работе заседания приняли участие начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний по республике Андрей Мельников, состав аппарата территориального органа УИС и руководство подчиненных учреждений. Среди приглашенных — представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительных и надзорных органов, а также общественных организаций региона.

Открывая заседание, Мельников отметил, что в 2019 году обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона оставалась управляемой. Было обеспечено поддержание законности и правопорядка, не допущено чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба ведомства.

Важным событием 2019 года стало открытие нового учреждения под названием «Исправительный центр» с лимитом наполнения на 100 осужденных. Данное учреждение, расположено в городе Сунжа, предназначено для отбывания наказания в виде принудительных работ. По состоянию на 1 января 2020 года в учреждении содержалось 48 осужденных. В целях их трудоустройства заключены соглашения с организациями и индивидуальными предпринимателями региона.

В ходе заседания рассматривались вопросы организации работы по кадровому обеспечению, воспитательной и социальной работы с личным составом, состояние режима и надзора, профилактическая работа с лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, состояние законности и правопорядка, а также оперативно-розыскной деятельности.

Начальник СИЗО-1 Муса Батыгов в своем докладе отметил, что в отчетном периоде через следственный изолятор прошло 1709 человек, освобождено по различным основаниям 62 человека. Основные усилия были направлены на поддержание режима содержания и надзора за лицами, содержащимися в СИЗО-1, и на улучшение условий содержания.

За истекший период пересечено 5 попыток проноса запрещенных предметов в следственный изолятор. Все виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Подводя итоги деятельности, Мельников отметил не только достигнутые положительные результаты, но и обозначил имеющиеся проблемы и определил приоритетные задачи на предстоящий период.

Завершилось мероприятие награждением наиболее отличившихся сотрудников. Им были вручены благодарственные письма, почетные грамоты ФСИН России и нагрудные медали «За отличие в службе», говорится в релизе.