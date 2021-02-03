В 20 школ Ингушетии горячую еду для учащихся младших классов доставляют из-за отсутствия пищеблоков

«Питание должно быть везде, где учатся дети с первого по четвертый классы. Средства для этого есть, и они должны дойти до каждого ребенка, в каждом удаленном селе», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, побывав с рабочей поездкой в школах города Малгобека и Малгобекского района.

Руководитель субъекта посетил три старейших учебных заведения в сельском поселении Вознесенское и городе — 1915, 1936 и 1941 годов постройки. Специальные помещения для организации горячего питания здесь не предусмотрены, они строятся отдельно на прилегающих территориях.

Калиматов дал поручение ответственным лицам провести независимую экспертизу на предмет аварийности объектов и целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства республики, всего в регионе 121 государственная школа дневного пребывания. По данным Роспотребнадзора, на данный момент не имеют положительного заключения экспертизы ввиду отсутствия пищеблоков около 20 из них. Тем не менее, горячую еду школьникам привозят из близлежащих организаций, все 100% учащихся начальных классов ею обеспечены.

Власти Ингушетии намерены организовать пищеблоки во всех школах республики. На их обновление выделяются средства из регионального бюджета. Условия для предоставления бесплатного горячего питания должны быть созданы во всех учебных заведениях региона до конца марта текущего года.