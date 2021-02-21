В 18-этажных многоквартирных домах Ингушетии восстановлено отопление благодаря вмешательству «Единой России»

На странице в Instagram ингушского регионального отделения единороссов сообщается, что после обращения жителей двух многоквартирных домов, на отсутствие тепла, Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил незамедлительно решить данную проблему. В связи с этим, секретарь отделения партии «Единая Россия» по Назрани, председатель городского совета Юсуп Богатырев вместе с депутатами выехали на место.

«Жители многоэтажек попросили помочь решить вопрос с отоплением в их домах. Горожане рассказали, что помещение не отапливается. А проживают здесь и пенсионеры, и дети. Ранее, мэрия Назрани объяснила, что в проекте строительства двух МКД было предусмотрено строительство отдельного модуля на подачу тепла», — говорится в сообщении.

Однако, подрядными организациями не были проведены необходимые работы, что создало постоянные перебои в системе отопления. По словам жителей, котельная работает, неисправна система отопления в самих домах.

«Сейчас зима, температура за окном периодически опускается до минуса. И наша общая задача — обеспечить людей, теплом. Ситуация с этими домами просто возмутительная. Решение этого вопроса было нашей приоритетной задачей. В ходе выезда мы убедились, что проблема до сих пор не решена, и ее надо решать в срочном порядке», — подчеркнул Богатырев.

По информации представителей ИРО ВПП «Единая Россия», на данный момент ремонтная бригада устранила проблему, отопление снова заработало в полную мощность, и вскоре температура в домах поднимется до нормативных показателей.