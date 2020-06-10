Образование

В 17 школах Ингушетии открыты центры цифрового и гуманитарного образования

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В рамках реализации национального проекта «Образование» в Ингушетии открыты 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Назрановского, Малгобекского, Сунженского и Джейрахского районов.

«Созданные в школах условия для обучения стирают все грани между городскими и сельскими учебными заведениями. Общеобразовательные учреждения, где открылись центры, получили цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование и технологическое оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи. Оборудование центров способствует формированию у учащихся современных компетенций и приобретению необходимых навыков по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности и жизнедеятельности», — цитирует министра образования и науки республики Эсет Бокову её пресс-служба.

Отмечено, что в текущем году планируется создание 42 таких центров на базе школ региона. Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 года до 2024 года. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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