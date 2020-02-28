Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!

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Компания ООО «Газпром межрегионгаз Назрань предоставляет вам простой и удобный способ оплаты без комиссии потребленного газа. На сайте поставщика газа работает «Личный кабинет абонента».

Благодаря этой услуге вы можете в режиме онлайн оплатить потребленный газ, передать показания счётчика и проверить информацию по своему лицевому счету, контролируя прохождение ваших платежей и их историю. Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в личном кабинете можно на сайте компании, перейдя по ссылке: «Личный кабинет абонента».

Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата станет простой и удобной.

Подписывайтесь на наш Instagram @gazprommrgnazran!

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