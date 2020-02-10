Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!

Благодаря этой услуге вы можете в режиме онлайн оплатить потребленный газ, передать показания счётчика и проверить информацию по своему лицевому счету, контролируя прохождение ваших платежей и их историю. Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в личном кабинете можно на сайте компании http://mrgnazran. ru/, перейдя по ссылке: «Личный кабинет абонента».

Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата станет простой и удобной.