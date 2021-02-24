Утверждены новые правила предоставления грантов конкурса молодежных проектов СКФО

Постановление Правительства РФ устанавливает новые правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета молодежным и детским общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном порядке на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Нововведения коснулись перечня документов, необходимых для участия в конкурсе, а также организационных мероприятий.

Так, размер гранта будет устанавливаться в объявлении о проведении конкурса. Заявки подаются только через верифицированную учетную запись в АИС «Молодежь России». Все поданные на конкурс заявки проходят автоматическую техническую проверку в АИС «Молодежь России» на соответствие формальным требованиям. Победитель грантового конкурса подписывает соглашение простой электронной цифровой подписью физического лица (с помощью сервиса Госуслуги).

С текстом Постановления можно ознакомиться по ссылке.