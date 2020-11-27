Утверждено расписание проведения итогового сочинения в 2020-2021 учебном году

Приказом установлен основной срок проведения итогового сочинения (изложения) — 5 апреля 2021 года, а также в дополнительные сроки — 21 апреля и 5 мая 2021 года. Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение «незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.