Установлены личности напавших с ножами на полицейских на посту в Ингушетии

«Оба нападавших опознаны, они — жители Ингушетии, Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев»,- сказал собеседник.

При этом он отметил, что они были вооружены ножами. Сначала бандиты на автомобиле «LADA Granta» сбили полицейского, потом напали на экипаж ДПС с ножами, огнестрельного оружия у них не было.

По данным МВД по Ингушетии, нападение произошло около 17:30. Неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадало три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.

По данным источника, погиб один полицейский.