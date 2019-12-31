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Установлены личности напавших с ножами на полицейских на посту в Ингушетии

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Опознаны напавшие на пост ДПС при въезде в столицу республики Магасе бандиты, которые были нейтрализованы ответным огнем, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Оба нападавших опознаны, они — жители Ингушетии, Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев»,- сказал собеседник.

При этом он отметил, что они были вооружены ножами. Сначала бандиты на автомобиле «LADA Granta» сбили полицейского, потом напали на экипаж ДПС с ножами, огнестрельного оружия у них не было.

По данным МВД по Ингушетии, нападение произошло около 17:30. Неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадало три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.

По данным источника, погиб один полицейский.

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