Установлена личность погибшего в результате несчастного случая в горах в Ингушетии

«Предположительно, он в ущелье поднялся к водопаду ступенчатой формы, чтоб искупаться. Потеряв равновесие, мужчина не удержался, поскользнулся и упал с высоты в водопад и скончался на месте», — сказал собеседник издания.

По его информации, он не был зарегистрирован как турист.

Как уточнил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, мужчина приехал в горный район для участия в сходе тейпа.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего мужчины без признаков жизни обнаружено в высокогорном селе Ляжги через полчаса после поступления сообщения в дежурную смену. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва.

В операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи».