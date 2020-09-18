ЧП

Установлена личность погибшего в результате несчастного случая в горах в Ингушетии

0
Горная Ингушетия

Погибший в Джейрахском районе республики 48-летний житель Малгобекского района, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах региона.

«Предположительно, он в ущелье поднялся к водопаду ступенчатой формы, чтоб искупаться. Потеряв равновесие, мужчина не удержался, поскользнулся и упал с высоты в водопад и скончался на месте», — сказал собеседник издания.

По его информации, он не был зарегистрирован как турист.

Как уточнил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, мужчина приехал в горный район для участия в сходе тейпа.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего мужчины без признаков жизни обнаружено в высокогорном селе Ляжги через полчаса после поступления сообщения в дежурную смену. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва.

В операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии остается на неэпидемическом уровне
В Сунженском районе Ингушетии завершают реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
Минспорта Ингушетии укрепляет связи с коллегами из Московской области
Актер Ингушского ТЮЗа Адам Итазов представляет республику на Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»
В обрыве найдено тело пропавшего в горах Ингушетии человека
В городе Карабулаке Ингушетии потушили загоревшуюся мусорную свалку
До конца недели Ингушетия получит первую партию вакцин от коронавируса
Ингушетия получит 200 млн руб. на реконструкцию автодороги «Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек»
Картина работы Иссы Аушева пополнила фонд музея изобразительных искусств Ингушетии
Глава ингушского правительства попал в «десятку» на состязаниях по стрельбе из лука с первой попытки
С начала года правоохранителями Ингушетии выявлено 176 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Главное

Яндекс.Метрика

 