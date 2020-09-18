Установлена личность погибшего в результате несчастного случая в горах в Ингушетии
Погибший в Джейрахском районе республики 48-летний житель Малгобекского района, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах региона.
«Предположительно, он в ущелье поднялся к водопаду ступенчатой формы, чтоб искупаться. Потеряв равновесие, мужчина не удержался, поскользнулся и упал с высоты в водопад и скончался на месте», — сказал собеседник издания.
По его информации, он не был зарегистрирован как турист.
Как уточнил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, мужчина приехал в горный район для участия в сходе тейпа.
Ранее сообщалось, что тело пропавшего мужчины без признаков жизни обнаружено в высокогорном селе Ляжги через полчаса после поступления сообщения в дежурную смену. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва.
В операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи».