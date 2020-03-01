Экскурсию по производственному цеху завода, открытому в 2018 году, провел генеральный директор предприятия Магомет Тумгоев. Он рассказал Главе региона об особенностях изготовления алюминиевых изделий и растущих показателях производительности, показал оборудование, терминал с автотранспортом для перевозок, близлежащую территорию предприятия и офисные помещения.

Проект реализован в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» госпрограммы развития СКФО. Его успешное функционирование открывает возможности для развития конкурентной перерабатывающей отрасли в республике и на Северном Кавказе в целом.

Сегодня завод производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля и работает в три смены. На предприятии создано 103 рабочих места. По итогам 2019 года «РИАК» достиг следующих показателей: отпрессовано 4 463 тонн готового профиля, окрашено — 2 316 тонн, отгружено — 4 512 тонн продукции.

Только за первые два месяца текущего года отпрессовано 773 тонн готового профиля и окрашено 418 тонн. Здание располагается на земельном участке площадью 4,9 га, входящем в состав инвестиционной площадки, освоение которой осуществлялось в рамках федеральной программы «Юг России».

Калиматов провел совещание с участием руководства завода и членов правительства Ингушетии, на котором обсудили дальнейшее развитие предприятия.

Было отмечено, что очевидны позитивные прогнозы в реализации продукции, проблем с продажами у завода нет. Среди заказчиков — клиенты из различных регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других. На предприятии планируется открытие обручающего цеха с возможностью прохождения практики на производстве, что позволит подготовить квалифицированные кадры среди населения, создавая рабочие места для его жителей. Налоговые поступления ООО «РИАК» в бюджет региона за 2019 год составили около 25 миллионов рублей.

При этом существует ряд сложностей: отсутствие качественных очистных сооружений, а также подстанции необходимой мощности.

Руководитель субъекта отметил, что региональное правительство будет оказывать поддержку подобным предприятиям, поскольку их успех благотворно влияет на имидж республики, демонстрируя наличие возможностей для реализации рентабельных бизнес-проектов и характеризуя инвестиционную среду региона как благоприятную и перспективную.

«Приятно видеть подобное масштабное для нашего субъекта предприятие, которое успешно работает и процветает. Это пример доведенного до логического финала дела с грамотно выстроенным управлением, на который имеет смысл ориентироваться инициаторам готовящихся к запуску и только разрабатываемых проектов», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.