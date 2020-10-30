ЖКХ

Услуги учреждений жилищно-коммунального хозяйства для граждан могут освободить от НДС

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Услуги учреждений жилищно-коммунального хозяйства для граждан могут освободить от НДС, сообщает портал гарант.ру.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ряд поправок в налоговое законодательство в части расширения перечня услуг, освобождаемых от НДС. В случае принятия соответствующего закона поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект предлагает установить, что юрлицо независимо от организационно-правовой формы, предоставляющее гражданам коммунальные услуги с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых помещений, а также для содержания общего имущества в многоквартирном доме, имеет право на освобождение от уплаты НДС.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, поправки направлены на снижение тарифов ЖКУ без потерь для ресурсоснабжающих организаций и изменения системы налогообложения, а также без потерь для российской бюджетной системы, так как освобождение от НДС коснется только услуг, оказываемых гражданам, проживающим в многоквартирных домах. Для взаимоотношений с юрлицами порядок ценообразования останется прежним и будет включать в себя НДС.

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