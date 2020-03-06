Условно осужденным молодым людям в Ингушетии предложили вступить в ряды волонтеров

Руководитель молодежного комитета Анзор Мархиев предложил условно осужденным, которые состоят на учете в УИИ, вступить в ряды добровольцев и в общественные молодежные организации, для участия в культурно-массовых мероприятиях, в субботниках и других акциях, где они могли бы приносить пользу обществу.

Представитель реабилитационного центра «Возрождение» Расул Зурабов рассказал о методиках оказания помощи больным наркоманией и алкоголизмом. «Процесс лечения наркозависимых людей трудоемкий и долгий. Для каждого он проходит по-разному, время, потраченное на восстановление от 3 до 6 месяцев», — сказал он.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отдела ОФСИН по республике, в ходе встречи, условно осужденные имели возможность получить ответы на все интересующие их вопросы. Целью подобных мероприятий является адаптация оступившихся ребят к социальной и общественной жизни республики.

Во встрече также приняли участие начальник уголовно-исполнительной инспекции ОФСИН России по Ингушетии Адам Евлоев, начальник отдела взаимодействия с общественностью комитета по делам молодежи региона Саид Колоев.