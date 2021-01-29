Борьба

Уроженец посёлка Майский Алик Дзауров стал серебряным призёром чемпионата Северной Осетии по вольной борьбе

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Уроженец посёлка Майский Алик Дзауров стал серебряным призёром чемпионата Северной Осетии по вольной борьбе среди взрослых.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли во Владикавказе. Дзауров выступал в весовой категории до 57 кг.

Алик на данном турнире уступил лишь действующему чемпиону Европы Азамату Тускаеву в финальной встрече. Тренируется талантливый спортсмен под руководством Магомеда Берсанова в посёлке Майский.

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