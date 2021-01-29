Уроженец посёлка Майский Алик Дзауров стал серебряным призёром чемпионата Северной Осетии по вольной борьбе
Уроженец посёлка Майский Алик Дзауров стал серебряным призёром чемпионата Северной Осетии по вольной борьбе среди взрослых.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли во Владикавказе. Дзауров выступал в весовой категории до 57 кг.
Алик на данном турнире уступил лишь действующему чемпиону Европы Азамату Тускаеву в финальной встрече. Тренируется талантливый спортсмен под руководством Магомеда Берсанова в посёлке Майский.