Уроженец посёлка Майский Алик Дзауров стал серебряным призёром чемпионата Северной Осетии по вольной борьбе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли во Владикавказе. Дзауров выступал в весовой категории до 57 кг.

Алик на данном турнире уступил лишь действующему чемпиону Европы Азамату Тускаеву в финальной встрече. Тренируется талантливый спортсмен под руководством Магомеда Берсанова в посёлке Майский.