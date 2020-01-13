Уроженец Ингушетии возглавил УФАС по Забайкальскому краю

«Поздравляю, друг и коллега с назначением. Ты, безусловно, достоин этого!», — написал главный антимонопольщик республики на своей странице в соцсети в Инстаграм.

По данным ведомства, Гойгов в 2001 году окончил Ингушский государственный университет. В антимонопольных органах он работает с 2006 года.

За 14-летний срок службы Микаил Гойгов прошел трудовой путь от специалиста первого разряда отдела по Ингушетии и Чечне Ростовского УФАС России до заместителя руководителя чеченского управления федеральной антимонопольной службы России.