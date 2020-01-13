Назначение

Уроженец Ингушетии возглавил УФАС по Забайкальскому краю

0

Уроженец Малгобека Микаил Гойгов назначен на должность руководителя Забайкальского УФАС России, сообщил глава управления федеральной антимонопольной службы России по Ингушетии Батыр Точиев.

«Поздравляю, друг и коллега с назначением. Ты, безусловно, достоин этого!», — написал главный антимонопольщик республики на своей странице в соцсети в Инстаграм.

По данным ведомства, Гойгов в 2001 году окончил Ингушский государственный университет. В антимонопольных органах он работает с 2006 года.

За 14-летний срок службы Микаил Гойгов прошел трудовой путь от специалиста первого разряда отдела по Ингушетии и Чечне Ростовского УФАС России до заместителя руководителя чеченского управления федеральной антимонопольной службы России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Двое детей отравились угарным газом в Ингушетии
На сайте Госуслуг исправили некорректное определение населенных пунктов Ингушетии
Четыре ингушских спортсмена примут участие в чемпионате России по греко-римской борьбе в Новосибирске
В Ингушетии создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Осужденные по делу об участии в протестах боец ММА Плиев и активист Ажигов вышли на свободу
Премьер Ингушетии Суриков поздравил журналистов с Днем российской печати
Трём молодым семьям в Назрановском районе Ингушетии была оказана финансовая поддержка в рамках госпрограммы
В Назрановском районе проведена проверка частных детских садов
Калиматов поздравил представителей печатных СМИ с профессиональным праздником
Лида Плиева назначена руководителем комитета архитектуры и градостроительства Ингушетии
В Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков на более современные

Главное

Яндекс.Метрика

 