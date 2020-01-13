Уроженец Ингушетии возглавил УФАС по Забайкальскому краю
Уроженец Малгобека Микаил Гойгов назначен на должность руководителя Забайкальского УФАС России, сообщил глава управления федеральной антимонопольной службы России по Ингушетии Батыр Точиев.
«Поздравляю, друг и коллега с назначением. Ты, безусловно, достоин этого!», — написал главный антимонопольщик республики на своей странице в соцсети в Инстаграм.
По данным ведомства, Гойгов в 2001 году окончил Ингушский государственный университет. В антимонопольных органах он работает с 2006 года.
За 14-летний срок службы Микаил Гойгов прошел трудовой путь от специалиста первого разряда отдела по Ингушетии и Чечне Ростовского УФАС России до заместителя руководителя чеченского управления федеральной антимонопольной службы России.