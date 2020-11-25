Уроженец Ингушетии в составе команды МГУ одержал победу на международном конкурсе по биотехнологиям

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Постпредства, это большой и престижный конкурс, на котором молодые ученые представляют свои проекты по решению важных проблем в области биологии и медицины.

«Конечно, очень приятно, когда твою работу оценивают так высоко. Мы много трудились и довольны, каким получился проект. Наша команда — энтузиасты со всей России. Я всегда с гордостью говорю, откуда я родом. Очень хочется, чтобы люди знали, какая Ингушетия удивительная республика. И не только в России, но и за рубежом», — поделился Магомед Боков.