Уроженец Ингушетии в составе команды МГУ одержал победу на международном конкурсе по биотехнологиям
Команда ученых из МГУ, участником которой является уроженец Ингушетии Магомед Боков, одержала победу на международном конкурсе по биотехнологиям IGem.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Постпредства, это большой и престижный конкурс, на котором молодые ученые представляют свои проекты по решению важных проблем в области биологии и медицины.
«Конечно, очень приятно, когда твою работу оценивают так высоко. Мы много трудились и довольны, каким получился проект. Наша команда — энтузиасты со всей России. Я всегда с гордостью говорю, откуда я родом. Очень хочется, чтобы люди знали, какая Ингушетия удивительная республика. И не только в России, но и за рубежом», — поделился Магомед Боков.