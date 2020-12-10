Безработица

Уровень безработицы в Ингушетии за десять лет значительно снизился

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Графика:ФедералПресс

В аналитическом материале ИА «ФедералПресс» отмечается, что уровень безработицы в Ингушетии за 10 лет значительно снизился.

Если в 2010 году безработными в республики числилось 49,7% от трудоспособного населения, то в 2020-м — уже 26,3%. (Заметим, что по данным РИА Рейтинг на ноябрь этого года по уровню безработицы Ингушетия является аутсайдером году и занимает 85 место среди регионов с показателем 30,7%).

«ФП» отмечает, что «с учетом изменения численности населения мы высчитали разницу между показателями в процентном соотношении, отойдя от абсолютных величин».

Также в материале оговаривается, что данные по 2020-му были взяты на начало года, так кризис, вызванный распространением Covid-19, не позволил использовать плановые показатели.

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