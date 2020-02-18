«Уровень безработицы в республике почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 миллиона рублей в отношении 621 человека. Из года в год увеличивается задолженность за энергоносители. На 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию составила 5,3 миллиарда рублей, за газ — 7,6 миллиарда рублей», — сказал Чайка во вторник на совещании в Магасе.

Он также сообщил, что количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы, а объем вложений в эти объекты — более 19,2 миллиарда рублей. «Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить», — подчеркнул полпред.

По его словам, кроме того, в республике отмечается снижение объемов по такому показателю, как «строительство жилых домов», острой остается и проблема обеспечения жильем детей-сирот. «На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоит 906 детей-сирот, из которых за 2019 год обеспечено жилыми помещениями всего 32 человека», — добавил Чайка.

В то же время он отметил, что в целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе республики. «Объем продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 10,8 миллиарда рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100%. Завершается закладка интенсивного яблоневого сада (ООО «Сад-Гигант Ингушетия») на площади 1060 гектаров, введены в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 61 тысячу тонн единовременного хранения. Безусловно, необходимо и в дальнейшем развивать эту сферу», — заявил Чайка.