Уровень безработицы в Ингушетии к январю текущего года вырос на 4,3%

Увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 4.3%. Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице — 19,8 тыс. человек, сообщает Северо-Кавказстат.

В релизе отмечается, что численность рабочей силы в Ингушетии, по итогам выборочного обследования в 2019 году, составила 254,4 тыс. человек, или 51,2% от общей численности населения.

186,5 тыс. человек (или 73,2% экономически активного населения) были заняты в экономике и 68,2 тыс. человек (26,8%) не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией Международной организации труда, последние классифицируются как безработные.