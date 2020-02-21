Рынок труда

Уровень безработицы в Ингушетии к январю текущего года вырос на 4,3%

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На начало января 2020 года численность незанятых граждан в Ингушетии, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, составила 22,8 тыс. человек. Все они признаны безработными.

Увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 4.3%. Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице — 19,8 тыс. человек, сообщает Северо-Кавказстат.

В релизе отмечается, что численность рабочей силы в Ингушетии, по итогам выборочного обследования в 2019 году, составила 254,4 тыс. человек, или 51,2% от общей численности населения.

186,5 тыс. человек (или 73,2% экономически активного населения) были заняты в экономике и 68,2 тыс. человек (26,8%) не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией Международной организации труда, последние классифицируются как безработные.

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