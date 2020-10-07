Упростится порядок компенсационных выплат по уходу за инвалидами

Как сообщает «Российская газета», согласно документу, при обращении за выплатами больше не нужно подтверждать статус безработного или собирать справки о смене места жительства. Всю информацию учреждения и ведомства соберут без участия заявителя.

«Госорганы сегодня могут получить сведения из федеральных информационных систем, поэтому граждан избавят от необходимости предоставлять эти документы», — пояснили изданию в Минтруде.

Также выплаты автоматически будут продлеваться после достижения гражданами, за которыми осуществляется уход, восьмидесятилетнего возраста. Это значит, что дополнительного заявления на них писать больше не потребуется.

В Минтруде напомнили, что компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидом первой группы, в том числе детьми-инвалидами, престарелыми людьми, которым требуется паллиативная помощь по заключению медучреждения или по возрасту при достижении ими 80 лет. При этом период ухода за ними теперь будет учитываться в страховом стаже, а сами выплаты — в размере страховой пенсии. В местностях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях они будут увеличиваться на районный коэффициент.