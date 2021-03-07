Упрощены правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий

Изменения коснутся случаев, когда средства материнского капитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.

Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Напомним, с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале государственных услуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить средства на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.