Маткапитал

Упрощены правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий

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Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Изменения коснутся случаев, когда средства материнского капитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.

Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Напомним, с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале государственных услуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить средства на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.

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