Упрощен порядок выезда российских спортсменов за рубеж

Теперь министерство спорта страны будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию, сообщается на сайте правительства.

Распоряжение, которое подписал Мишустин, также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.