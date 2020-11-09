Правительство

Упрощен порядок выезда российских спортсменов за рубеж

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Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь министерство спорта страны будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию, сообщается на сайте правительства.

Распоряжение, которое подписал Мишустин, также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.

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