Упрощен порядок выезда российских спортсменов за рубеж
Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь министерство спорта страны будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию, сообщается на сайте правительства.
Распоряжение, которое подписал Мишустин, также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.