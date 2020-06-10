Управляющая компания выплатила долги по зарплате после вмешательства ингушской прокуратуры

«Установлено, что на предприятии с января по март 2020 г. образовалась задолженность по заработной плате в сумме свыше 2,3 млн рублей перед 62 работниками», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, с целью восстановления трудовых прав граждан прокурор Карабулака вынес в адрес руководства компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Более того, в связи с длительной невыплатой заработной платы материал проверки направлен в следственные органы для привлечения к уголовной ответственности бывшего директора предприятия по ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате на предприятии полностью погашена.