Управляющая компания выплатила долги по зарплате после вмешательства ингушской прокуратуры
На основании публикации в Интернете об имеющейся задолженности по зарплате прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Управляющая компания г. Карабулак». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что на предприятии с января по март 2020 г. образовалась задолженность по заработной плате в сумме свыше 2,3 млн рублей перед 62 работниками», — сказал представитель прокуратуры.
По его словам, с целью восстановления трудовых прав граждан прокурор Карабулака вынес в адрес руководства компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Более того, в связи с длительной невыплатой заработной платы материал проверки направлен в следственные органы для привлечения к уголовной ответственности бывшего директора предприятия по ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате на предприятии полностью погашена.