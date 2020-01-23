Управление Роскомнадзора по Ингушетии проводит акцию «День открытых дверей»

Специалисты управления ответят на вопросы в сфере персональных данных, дадут консультации по исполнению требований № 152-ФЗ «О персональных данных». Кроме того, есть возможность присоединиться к подписанию Кодекса добросовестных практик в сети «Интернет».

Управление Роскомнадзора по региону приглашает юридические и физические лица, государственные и муниципальные органы принять участие в акции «День открытых дверей» по адресу: г. Назрань, ул. Московская, 25 «а» (рядом с медколледжем).