Акция

Управление Роскомнадзора по Ингушетии проведет день открытых дверей

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28 января текущего года в управлении Роскомнадзора по Ингушетии пройдет день открытых дверей. Акция приурочена к Международному дню защиты персональных данных.

«Приглашаем всех желающих принять участие. Сотрудники управления разъяснят требования законодательства в сфере персональных данных, проведут консультации по интересующим граждан вопросам по этому направлению», — отмечается в релизе пресс-службы ведомства.

Адрес управления: город Назрань, улица Московская, 25 а (рядом с медицинским колледжем).

Предварительная запись по следующим телефонным номерам: 8 (8732) 22-14-56 и 22-25-56.

Международный день защиты персональных данных был официально утвержден 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. День был выбран неслучайно, так как 28 января 1981 года Советом Европы была подписана Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных»

Этот документ стал первым официальным средством регулирования прав граждан на защиту личной информации. Он содержал понятие «персональные данные», описание права граждан на личную неприкосновенность, основные способы и цели безопасной обработки персональных данных.

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