Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии и начальник ОФСИН по республике договорились о сотрудничестве

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, документ предусматривает проведение совместных мероприятий по предупреждению нарушений прав несовершеннолетних и их правовому просвещению.

В ходе встречи начальник ОФСИН рассказал детскому омбудсмену об условиях содержания в СИЗО подростков (подозреваемых и обвиняемых), об образовательном процессе и о профилактической работе, которая ведется с данной категорией лиц.

В завершение встречи стороны выразили взаимную благодарность и готовность к сотрудничеству в сфере соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов детей, говорится в релизе.