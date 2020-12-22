Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии и начальник ОФСИН по республике договорились о сотрудничестве
Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чакхиева и начальник ОФСИН по республике Сергей Ролдугин подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных несовершеннолетних.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, документ предусматривает проведение совместных мероприятий по предупреждению нарушений прав несовершеннолетних и их правовому просвещению.
В ходе встречи начальник ОФСИН рассказал детскому омбудсмену об условиях содержания в СИЗО подростков (подозреваемых и обвиняемых), об образовательном процессе и о профилактической работе, которая ведется с данной категорией лиц.
В завершение встречи стороны выразили взаимную благодарность и готовность к сотрудничеству в сфере соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов детей, говорится в релизе.