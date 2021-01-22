Умный информатор: дагестанская поликлиника подключила услугу «Ростелеком Экраны»

Панель «Ростелеком Экраны» расположена на первом этаже поликлиники, где пациенты ждут очереди в регистратуру и к профильным врачам. Особенность технологии в том, что она не просто демонстрирует информацию, но и способна определять пол и возраст стоящего перед экраном человека и предлагать нужный и интересный именно ему контент. Кроме того, система позволяет анализировать результаты показа, оценивая охват и степень вовлеченности аудитории, что может быть полезно при формировании дальнейших сообщений.

«Ростелеком» также подключил для поликлиники сервис «Виртуальная АТС», который объединил рабочие места сотрудников, скоординировал телефонную связь руководства с медперсоналом, а также пятью отделениями медицинского учреждения между собой.

«Цифровые сервисы помогают организовать более эффективное взаимодействие структурных подразделений нашей поликлиники и улучшают обслуживание пациентов. Мультимедийный контент нагляднее доносит информацию в отличие от привычных досок с объявлениями, а с помощью «Виртуальной АТС» ни один вызов не останется без ответа. Надеюсь, что наши пациенты уже успели оценить эти нововведения, которые мы будем развивать и совершенствовать», — отметил Рустам Шахбанов, главный врач «Поликлиники № 2».

Сервис «Ростелеком Экраны» функционирует на основе российской программной платформы, которая по мнению членов жюри национальной цифровой премии Pro Integration Awards признана лучшим технологическим решением. Для аналитики количества посетителей и времени, затраченного на просмотр контента, сведения о посетителях в отчетах и графиках выгружаются в обезличенном виде. Также сервис позволяет из личного кабинета управлять контентом на всех подключенных видео-панелях. Пользователь может настраивать расписание показа, добавлять виджеты, объединять экраны в группы и просматривать статистику.

«Компания постоянно внедряет и предлагает новые сервисы, адаптированные под конкретные задачи клиентов. В том числе услуги для организации комфортной работы в поликлиниках и больницах. Мы развиваем телемедицинские технологии, отцифровываем обмен информацией в системе здравоохранения, автоматизируем процесс записи на прием к врачу и многое другое», — рассказал Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком».

Махачкалинская «Поликлиника № 2» планирует развивать сотрудничество с «Ростелекомом» и подключить панели сервиса «Ростелеком Экраны» на всех этажах здания, а также объединить с помощью цифровой телефонии отделения медучреждения в поселках Новый Кяхулай и Новый Хушет.

Получить подробную информацию об услугах и сервисах «Ростелекома» для бизнеса и государственных организаций можно на сайте или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.