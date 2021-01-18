Умер Ахмед Арсанов, внук шейха Дени Арсанова
На 88-м году жизни скончался видный политический, общественный и религиозный деятель Ахмед Арсанов — внук шейха Дени Арсанова, сын шейха Багаудина (Баха) Арсанова.
Ахмед Арсанов родился 1 июня 1933 года в селе Урус-Мартан Урус-Мартановского района. 23 февраля 1944 года был депортирован с семьей в Казахстан. Окончил лесотехнический факультет Казахского сельскохозяйственного института.
Работал директором Урус-Мартановского лесхоза в Чечено-Ингушетии, главным лесничим — заместителем министра лесного хозяйства республики.
24 октября 1991 года в связи с обострением политической ситуации был назначен представителем Президента России в Чечено-Ингушетии. Принимал активное участие в политической и общественной жизни республики.
В 1990-1993 годах был народным депутатом России, членом совета национальностей Верховного Совета РСФСР, членом комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.
Напомним, шейх Дени Арсанов (1851-1917) (да будет доволен им Аллах) — глава крупнейшего религиозного братства Чечни и Ингушетии — тариката Накшбандия, выдающийся общественно-политический деятель Северного Кавказа конца XIX начала XX вв. Его называли «миротворцем». Этой политики придерживались и его сыновья, а в последующем — внуки.
Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Ахмеда Арсанова. Дала гешт долда!