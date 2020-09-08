УФАС Ингушетии приглашает всех желающих принять участие в семинаре-совещании «Конкуренция в период пандемии»

«Семинар организован в рамках Соглашения о взаимодействии между ФАС России и Республикой Ингушетия, в нем примут участие представители бизнес-сообщества региона, органов власти, предприниматели, специалисты в сфере госзаказов, блогеры. Предстоящий семинар — это площадка, на которой нет неуместных и неудобных вопросов, профессиональное мнение, лаконичные ответы и море полезной информации», — добавили в управлении.

Отметим, что в рамках семинара-совещания «Конкуренция в период пандемии» состоится оглашение результатов правоприменительной практики Ингушского УФАС России за третий квартал 2020 года.