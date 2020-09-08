УФАС

УФАС Ингушетии приглашает всех желающих принять участие в семинаре-совещании «Конкуренция в период пандемии»

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8 сентября в 15:00 в актовом зале городской администрации Назрани пройдет семинар-совещание «Конкуренция в период пандемии». Спикерами выступят заместитель министра экономического развития Ингушетии Анзор Аушев, руководитель Ингушского УФАС России Батыр Точиев, а также представитель ведущей электронной площадки страны Василий Некрасов, сообщили в пресс-службе УФАС России по Ингушетии.

«Семинар организован в рамках Соглашения о взаимодействии между ФАС России и Республикой Ингушетия, в нем примут участие представители бизнес-сообщества региона, органов власти, предприниматели, специалисты в сфере госзаказов, блогеры. Предстоящий семинар — это площадка, на которой нет неуместных и неудобных вопросов, профессиональное мнение, лаконичные ответы и море полезной информации», — добавили в управлении.

Отметим, что в рамках семинара-совещания «Конкуренция в период пандемии» состоится оглашение результатов правоприменительной практики Ингушского УФАС России за третий квартал 2020 года.

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