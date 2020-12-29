Учреждения здравоохранения Ингушетии в праздничные и выходные дни будут работать в штатном режиме

Об этом на совещании в правительстве, под руководством премьера республики Владимира Сластенина, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Сорокин.

Отдельно было отмечено, что работа учреждений здравоохранения, связанная с борьбой с эпидемией коронавируса, в праздничный период продолжится в заданном ранее формате, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Все поликлиники, приемный покой, и скорая помощь будут работать в обычном режиме. Работа по тестированию населения организована круглосуточно, без выходных: это лаборатория ФБУЗ, 2 коммерческие лаборатории и 4 лаборатории медицинских организаций. Задействовано 46 бригад скорой медицинской помощи для пациентов с подозрением/подтверждением Covid-19. Кроме того, амбулаторные центры медицинских организаций и «горячая линия» здравоохранения республики подключены к единому номеру 122, который обслуживают 10 операторов колл-центра с переводом звонков на 31 амбулаторный ковид-центр», — сказал Сорокин.

Также он отметил, что в регионе создан запас необходимых лекарственных препаратов, кислорода, средств индивидуальной защиты, имеется запас коек, включая дополнительный резерв на случай поступления большого количества больных.

«Создан резерв лекарственных препаратов, а также запас средств индивидуальной защиты на 30-45 дней. В целях обеспечения лекарственными препаратами лиц с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях (на дому) выделены финансовые средства из резервного фонда правительства РФ, на которые закуплены необходимые медикаменты. Доставка этих лекарственных средств пациентам осуществляется медицинскими организациями по месту жительства, согласно утвержденному порядку. Также ведется регулярный мониторинг заполняемости коечного фонда, который при необходимости будет увеличен», — подчеркнул замминистра.

Сорокин добавил, что в республике в семи медицинских организациях продолжится прививочная кампания.